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ВСУ скорее всего оставили Соледар два дня назад, - британская разведка

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Украина, Среда 18 января 2023 08:42
ВСУ скорее всего оставили Соледар два дня назад, - британская разведка Фото: Соледар, скорее всего, захватили 16 января (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Вооруженные силы Украины скорее всего оставили Соледар 16 января. В то же время Бахмут находится под контролем ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

"К концу 16 января украинские силы, скорее всего, были выведены из города Соледар на Донбассе, оставив контроль над территорией российским военным и группе "Вагнера", - говориться в сообщении.

При этом украинские силы, вероятно, установили новые оборонительные рубежи на западе, отмечается в сводке.

По данным британской разведки, наступление России на Соледар в основном было обеспечено сила "Вагнера" и было вспомогательной операцией, направленной на то, чтобы в конечном итоге охватить более крупный город Бахмут. Один из двух основных украинских маршрутов поставок в Бахмут в настоящее время находится под растущим давлением.

Минобороны Британии публикует снимки, на которых видно, с начала января 2023 года юг и восток Бахмута продолжают подвергаться интенсивным артиллерийским обстрелам.

"Украинские силы почти наверняка продолжают обороняться от российских сил на окраинах города",- говорится в сообщении.

ВСУ скорее всего оставили Соледар два дня назад, - британская разведка

Ранее британская разведка сообщала, что российские силы вряд ли смогут окружить Бахмут.

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