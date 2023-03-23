Карта боевых действий в Украине на 23 марта: данные британской разведки

На востоке Украины продолжаются активные боевые действия на нескольких направлениях. Однако значительного продвижения врага не зафиксировано.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.
Нажмите на изображение, чтобы увидеть подробнее
По данным британской карты, бои идут как в Донецкой, так и в Луганской областях. Оккупанты пытаются атаковать на трех направлениях. В частности, эпицентром боевых действий остается Бахмут.
Также бои идут возле Авдеевки, которую оккупанты пытаются окружить. Кроме того, на Лиманско-Купянском продолжаются артиллерийские бои. В этом направлении, согласно заявлениям украинских военных, россияне чаще всего используют бронированную технику.
Российские захватчики активно обстреливают прифронтовые населенные пункты не только на востоке, но и в Харьковской, Запорожской и Херсонской областях.
Напомним, спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявляет, что российское наступление на востоке наткнулось на крепкую оборону украинских военных, поэтому оккупанты не имеют значительных успехов.
В то же время аналитики ISW отмечают, что наступление россиян на Авдеевку привело к огромным потерям среди оккупантов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.