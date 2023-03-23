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Карта боевых действий в Украине на 23 марта: данные британской разведки

Фото: британская разведка показала обновленную карту боевых действий в Украине (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

На востоке Украины продолжаются активные боевые действия на нескольких направлениях. Однако значительного продвижения врага не зафиксировано.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.

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По данным британской карты, бои идут как в Донецкой, так и в Луганской областях. Оккупанты пытаются атаковать на трех направлениях. В частности, эпицентром боевых действий остается Бахмут.

Также бои идут возле Авдеевки, которую оккупанты пытаются окружить. Кроме того, на Лиманско-Купянском продолжаются артиллерийские бои. В этом направлении, согласно заявлениям украинских военных, россияне чаще всего используют бронированную технику.

Российские захватчики активно обстреливают прифронтовые населенные пункты не только на востоке, но и в Харьковской, Запорожской и Херсонской областях.

Напомним, спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявляет, что российское наступление на востоке наткнулось на крепкую оборону украинских военных, поэтому оккупанты не имеют значительных успехов.

В то же время аналитики ISW отмечают, что наступление россиян на Авдеевку привело к огромным потерям среди оккупантов.

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