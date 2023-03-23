Карта бойових дій в Україні на 23 березня: дані британської розвідки

На сході України продовжуються активні бойові дії на декількох напрямках. Проте значного просування ворога не зафіксовано.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в Twitter.
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За даними британської карти, бої точаться як у Донецькій, так і в Луганській областях. Окупанти намагаються атакувати на трьох напрямках. Зокрема, епіцентром бойових дій залишається Бахмут.
Також бої точаться біля Авдіївки, яку окупанти намагаються оточити. Крім того, на Лимансько-Куп'янському тривають артилерійські бої. На цьому напрямку, згідно з заявами українських військових, росіяни найчастіше використовують броньовану техніку.
Російські загарбники активно обстрілюють прифронтові населені пункти не лише на сході, але у Харківській, Запорізькій та Херсонській областях.
Нагадаємо, речник Східного угруповування військ ЗСУ Сергій Череватий заявляє, що російський наступ на сході наткнувся на міцну оборону українських військових, тому окупанти не мають значних успіхів.
Водночас аналітики ISW зазначають, що наступ росіян на Авдіївку призвів до величезних втрат серед окупантів.
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