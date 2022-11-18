Россиянам будет трудно удержать пути снабжения на левом берегу Днепра, - ISW
Российские силы в восточной части Херсонской области уязвимы для украинской кампании перехвата, подобной той, которую ВСУ успешно использовали, чтобы отбить западную часть Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Через восточную часть Херсонской области проходят несколько крупных наземных коммуникаций с другими контролируемыми Россией территориями на юге Украины: южный маршрут Т2202 Новая Каховка-Армянск, юго-восточный маршрут Р47 Каховка-Геническ и трасса М14, идущая на восток в Мелитополь, а также в Бердянск и Мариуполь.
Спутниковые снимки указывают на то, что российские войска занимают оборонительные позиции вдоль этих важных путей снабжения.
Украинские силы уже начали наносить удары по российским районам сосредоточения и военным объектам на этих маршрутах.
Ограниченное количество качественных автомобильных и железных дорог в этом районе, особенно соединяющих Крым с материком, создает уязвимые места, которые могут оказаться под ударами ВСУ, что постепенно снизит способность России продолжать снабжать свою группировку в восточной части Херсонской области и других районах юга Украины, отмечают аналитики.
Ключевые выводы аналитиков ISW
- 17 ноября российские войска нанесли очередную серию ракетных ударов по территории Украины.
- Президент России Владимир Путин подписал указ об изменении состава Совета при президенте Российской Федерации по гражданскому обществу и правам человека (СПЧ).
- Российские источники продолжали утверждать, что украинские войска ведут контрнаступательные операции на линии Сватово-Кременная.
- Российские силы продолжали наземные атаки вокруг Бахмута, Авдеевки и к юго-западу от Донецка.
- Украинские войска продолжали наносить удары по российским военным объектам и районам сосредоточения на восточном берегу Херсонской области и в тыловых районах Запорожской области.
- Российские власти продолжают сталкиваться с недовольством мобилизованного личного состава и низким моральным духом на передовой.
- Российские оккупационные власти продолжили уничтожать украинскую культуру на оккупированных Россией территориях.
Напомним, по данным британской разведки, после отступления из Херсона российские войска укрепляются на новых рубежах поближе к Крыму.
Детальнее о том, куда Россия перебросит херсонскую группировку и где ждать основных боев - читайте в материале РБК-Украина.
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