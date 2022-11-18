Россиянам будет трудно удержать пути снабжения на левом берегу Днепра, - ISW

Российские силы в восточной части Херсонской области уязвимы для украинской кампании перехвата, подобной той, которую ВСУ успешно использовали, чтобы отбить западную часть Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Через восточную часть Херсонской области проходят несколько крупных наземных коммуникаций с другими контролируемыми Россией территориями на юге Украины: южный маршрут Т2202 Новая Каховка-Армянск, юго-восточный маршрут Р47 Каховка-Геническ и трасса М14, идущая на восток в Мелитополь, а также в Бердянск и Мариуполь.

Спутниковые снимки указывают на то, что российские войска занимают оборонительные позиции вдоль этих важных путей снабжения.

Украинские силы уже начали наносить удары по российским районам сосредоточения и военным объектам на этих маршрутах.

Ограниченное количество качественных автомобильных и железных дорог в этом районе, особенно соединяющих Крым с материком, создает уязвимые места, которые могут оказаться под ударами ВСУ, что постепенно снизит способность России продолжать снабжать свою группировку в восточной части Херсонской области и других районах юга Украины, отмечают аналитики.

Ключевые выводы аналитиков ISW

17 ноября российские войска нанесли очередную серию ракетных ударов по территории Украины.

Президент России Владимир Путин подписал указ об изменении состава Совета при президенте Российской Федерации по гражданскому обществу и правам человека (СПЧ).

Российские источники продолжали утверждать, что украинские войска ведут контрнаступательные операции на линии Сватово-Кременная.

Российские силы продолжали наземные атаки вокруг Бахмута, Авдеевки и к юго-западу от Донецка.

Украинские войска продолжали наносить удары по российским военным объектам и районам сосредоточения на восточном берегу Херсонской области и в тыловых районах Запорожской области.

Российские власти продолжают сталкиваться с недовольством мобилизованного личного состава и низким моральным духом на передовой.

Российские оккупационные власти продолжили уничтожать украинскую культуру на оккупированных Россией территориях.

Напомним, по данным британской разведки, после отступления из Херсона российские войска укрепляются на новых рубежах поближе к Крыму.

Детальнее о том, куда Россия перебросит херсонскую группировку и где ждать основных боев - читайте в материале РБК-Украина.

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