Карта войны в Украине на 17 ноября: данные британской разведки

Украинские военные после удачного контрнаступления в Херсонской области продолжают атаки на востоке. В то же время оккупационные войска штурмуют позиции ВСУ в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.

В Херсонской и Запорожской области линия фронта пока остается неизменной. Однако оккупанты обстреливают прифронтовые и освобожденные населенные пункты.

В Донецкой области продолжаются ожесточенные бои в районе Бахмута, Авдеевки, Павловки и Угледара. Оккупанты усиливают штурмы, чтобы прорвать обороны ВСУ. Но украинские защитники сдерживают удары врага.

По данным британской карты боевых действий, украинские силы продолжают наступательные действия на востоке Харьковской области на западе Луганской области. ВСУ двигаются в направлении Сватово-Кременная.

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Напомним, в Генштабе сообщили, что ВСУ вышли на рубеж по правому берегу Днепра в Херсонской области и освободили 198 населенных пунктов.

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