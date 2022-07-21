Карта бойових дій в Україні на 21 липня: що відбувається на фронтах

Російські війська продовжують спроби наступу в Донецькій області. Зокрема, відбуваються атаки в районі Сіверська та Бахмута.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані карти сервісу Deepstatemap .

Також солдати країни-агресора за добу несуттєво просунулися в бік Мар'їнки Донецької області.

За даними карти, зараз головні атакуючі сили окупантів розташовані біля Слов'янська, Бахмута і Сіверська Донецької області. Росіяни намагаються проводити штурми з метою захопити Вуглегірську ТЕС, але безуспішно.

Нагадаємо, сьогодні Генштаб доповідав, що ЗСУ відбили низку штурмів росіян біля Вуглегірської ТЕС.

Також ми писали, що, за інформацією Генштабу, Збройні Сили України ліквідували ще 100 російських окупантів. Всього з початку повномасштабної війни війська РФ втратили 38850 військових.

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