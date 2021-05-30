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Карпати засипає снігом, в інших регіонах України йдуть дощі

Автор: Анастасія Рокитна

Погода в Карпатах 30 травня значно погіршилась. У горах йде сніг, а температура повітря +1.

Про це повідомляє прес-центр Чорногірського гірсько пошуково-рятувального поста.

Станом на ранок, на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, падає сніг. Видимість обмежена до 30 метрів. Вітер південно-західній 3-5 м/с. Температура повітря +1.

Фото: в Карпатах падає сніг (facebook.com/chornogora.rescue112)

Зазначимо, на сайті УкрГідрометцентру вказано, що сьогодні у більшості областей України, крім південних, йдуть сильні дощі. Температура повітря на заході становить +15+17.

Нагадаємо, сьогодні через сильні зливи можливі підтоплення у західних областях.

Крім того, синоптики УкрГідрометцентру дали прогноз погоди на сьогодні. Загалом очікується дощ майже по всій території України, подекуди з градом та грозами.

Раніше повідомлялося, що у Чернігівській області через негоду виникли дві пожежі. Блискавки влучили в будинки, чим спричинили пожежу.

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