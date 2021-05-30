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Дощі по всій Україні і похолодання: якою буде погода сьогодні

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Неділя 30 травня 2021 10:13
Дощі по всій Україні і похолодання: якою буде погода сьогодні Фото: в Україні сьогодні дощитиме (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Сьогодні в Україні дещо похолодає. Загалом очікується дощ майже по всій території України, подекуди з градом та грозами.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Погода по Україні

Сьогодні дощитиме в більшості областей. Опадів не прогнозують Миколаївській, Херсонській, Одеській області та в Криму.

Крім того, завтра слід очікувати похолодання. Повітря прогріється вдень до +16-19 градусів. Вночі опуститься до +10-13 градусів.

У східних та південних областях буде тепліше. Температура підніметься до +23-25 вдень.

Дощі по всій Україні і похолодання: якою буде погода сьогодні

Погода в Києві

У столиці завтра дещо похолодає. Вдень температура максимум прогріється до +17 градусів. Вночі опуститься до +11-13 градусів.

Крім того, протягом дня прогнозують опади у вигляді дощу.

Дощі по всій Україні і похолодання: якою буде погода сьогодні

Раніше повідомлялося, що у Чернігівській області через негоду виникли дві пожежі. Блискавки влучили в будинки, чим спричинили пожежу.

Нагадаємо, зранку 29 травня без електропостачання залишилися 108 населених пунктів. Через сильні пориви вітру та грозу спрацювали системи автоматичного захисту ЛЕП.

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