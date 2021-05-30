Дощі по всій Україні і похолодання: якою буде погода сьогодні

Сьогодні в Україні дещо похолодає. Загалом очікується дощ майже по всій території України, подекуди з градом та грозами.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі .

Крім того, протягом дня прогнозують опади у вигляді дощу.

У столиці завтра дещо похолодає. Вдень температура максимум прогріється до +17 градусів. Вночі опуститься до +11-13 градусів.

У східних та південних областях буде тепліше. Температура підніметься до +23-25 вдень.

Крім того, завтра слід очікувати похолодання. Повітря прогріється вдень до +16-19 градусів. Вночі опуститься до +10-13 градусів.

Сьогодні дощитиме в більшості областей. Опадів не прогнозують Миколаївській, Херсонській, Одеській області та в Криму.

Раніше повідомлялося, що у Чернігівській області через негоду виникли дві пожежі. Блискавки влучили в будинки, чим спричинили пожежу.

Нагадаємо, зранку 29 травня без електропостачання залишилися 108 населених пунктів. Через сильні пориви вітру та грозу спрацювали системи автоматичного захисту ЛЕП.