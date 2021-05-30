Карпаты засыпает снегом, в других регионах Украины идут дожди

Погода в Карпатах 30 мая значительно ухудшилась. В горах идет снег, а температура воздуха +1.

Отметим, на сайте УкрГидрометцентра указано, что сегодня в большинстве областей Украины, кроме южных, идут сильные дожди. Температура воздуха на западе составляет +15+17.

По состоянию на утро, на горе Поп Иван Черногорский облачно, падает снег . Видимость ограничена до 30 метров. Ветер юго-западной 3-5 м/с. Температура воздуха +1.

Напомним, сегодня из-за сильных ливней возможны подтопления в западных областях.

Кроме того, синоптики УкрГидрометцентра дали прогноз погоды на сегодня. В целом ожидается дождь почти по всей территории Украины, местами с градом и грозами.

Ранее сообщалось, что в Черниговской области из-за непогоды возникли два пожара. Молнии попали в дома, чем вызвали пожар.