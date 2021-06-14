ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Карпати після снігопаду накриє злива. Грози та шквали будуть в іншій частині України

Новость на русском →
Карпати, Понеділок 14 червня 2021 13:20
Карпати після снігопаду накриє злива. Грози та шквали будуть в іншій частині України Фото: в Україні знову дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В українських Карпатах сьогодні йде сніг, а на завтра прогнозують сильні дощі. Крім того, злива буде у південних регіонах України.

Про це повідомляє прес-центр ДСНС.

Завтра вночі в Карпатах, вдень у південній частині значні дощі.

Крім того, вдень в Україні, крім західних та північних областей грози, місцями град, шквали 15-20 м/с.

Зазначимо, сьогодні в Карпатах випав сніг. Температура повітря вдень на горі Піп Іван Чорногірський складає 0 градусів. Тим часом, в інших областях йдуть дощі.

Нагадаємо, цього тижня погоду в Україні визначатиме циклон над Чорним морем. У західних та північних областях зменшиться кількість опадів, а на решті території України продовжуються короткочасні дощі.

Зазначимо, сьогодні в Одесі штормове попередження. Тому обмежена робота портів.

Крім того, УкрГідрометцентр попереджав, що Україну накриють дощі. Сухо буде тільки в одній області.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Карпаты снег дожди
NEWS
Мінімум від початку року. В Україні 420 нових випадків коронавірусу
Мінімум від початку року. В Україні 420 нових випадків коронавірусу
DAILY
Місто зі шрамами. Як Маріуполь провів сьому річницю звільнення від бойовиків
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Місто зі шрамами. Як Маріуполь провів сьому річницю звільнення від бойовиків