Карпати після снігопаду накриє злива. Грози та шквали будуть в іншій частині України

В українських Карпатах сьогодні йде сніг , а на завтра прогнозують сильні дощі. Крім того, злива буде у південних регіонах України.

Про це повідомляє прес-центр ДСНС .

Зазначимо, сьогодні в Карпатах випав сніг. Температура повітря вдень на горі Піп Іван Чорногірський складає 0 градусів. Тим часом, в інших областях йдуть дощі.

Крім того, вдень в Україні, крім західних та північних областей грози, місцями град, шквали 15-20 м/с.

Завтра вночі в Карпатах, вдень у південній частині значні дощі.

Нагадаємо, цього тижня погоду в Україні визначатиме циклон над Чорним морем. У західних та північних областях зменшиться кількість опадів, а на решті території України продовжуються короткочасні дощі.

Зазначимо, сьогодні в Одесі штормове попередження. Тому обмежена робота портів.

Крім того, УкрГідрометцентр попереджав, що Україну накриють дощі. Сухо буде тільки в одній області.