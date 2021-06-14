В портах Одеси та Миколаєва діють обмеження через зливу
Погода в Україні продовжує лишатись дощовою, зокрема в Одесі та Миколаєві. В портах обмежили роботу.
В портах Одеси, Миколаїва, Ольвії, Рені діють обмеження по роботі з зерновими через дощі.
Сьогодні у південних та центральних областях грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності - жовтий).
Зазначимо, на сайті УкрГідрометцентру вказано, що дощі сьогодні оминуть лише Рівненську область. В усіх інших регіонах будуть грозові дощі.
Нагадаємо, УкрГідрометцентр попереджав, що Україну накриють дощі. Сухо буде тільки в одній області.
Зазначимо, українські Карпати засипає снігом в середині червня. В УкрГідрометцентрі розповіли РБК-Україна, що сніг у горах - це нормальна ситуація, оскільки гірські райони не можна порівнювати з рівниною територією України.