Карпаты после снегопада накроет ливень. Грозы и шквалы будут в другой части Украины

В украинских Карпатах сегодня идет снег , а на завтра прогнозируют сильные дожди. Кроме того, ливень будет в южных регионах Украины.

Отметим, сегодня в Карпатах выпал снег. Температура воздуха днем на горе Поп Иван Черногорский составляет 0 градусов. Тем временем, в других областях идут дожди.

Кроме того, днем в Украине, кроме западных и северных областей грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с.

Напомним, на этой неделе погоду в Украине будет определять циклон над Черным морем. В западных и северных областях уменьшится количество осадков, а на остальной территории Украины продолжаются кратковременные дожди.

Отметим, сегодня в Одессе штормовое предупреждение. Поэтому ограничена работа портов.

Кроме того, Укргидрометцентр предупреждал, что Украину накроют дожди. Сухо будет только в одной области.