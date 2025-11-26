ua en ru
Тепло до +17, но с сильным ветром: синоптики предупредили о нетипичной погоде сегодня

Среда 26 ноября 2025 07:00
Тепло до +17, но с сильным ветром: синоптики предупредили о нетипичной погоде сегодня Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 26 ноября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ірина Глухова

В Украине сегодня, 26 ноября, ожидается теплая погода, в некоторых регионах температура поднимется до +17 градусов. Однако не обойдется без сильного ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко и Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По словам Диденко, в Украине будет достаточно тепло, в течение дня ожидается +8+12 градусов, на юге очень тепло, +12+17 градусов. Только в западной части - свежее +4+9 градусов.

Диденко отметила, что характерным признаком дня будет сильный южный ветер. Осадки прогнозируются только на крайнем западе из-за влияния атмосферных фронтов циклона Wolfgang

Как пояснили в Укргидрометцентре, сегодня погоду в стране будет формировать теплая воздушная масса с южных направлений, которая обусловит в большинстве областей соответственно и очень теплую погоду, особенно в южной части.

Территория Украины будет находиться вне поля зрения атмосферных фронтов, поэтому осадков не прогнозируется, лишь на крайнем западе страны с приближением фронтального раздела с запада днем ожидаются небольшой дождь.

Погода в Киеве

В столице сегодня ожидается облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветрено, днем до +9+10 градусов.

Напомним, недавно в Укргидрометцентре обнародовали краткую климатическую характеристику декабря в Украине. Кроме того, синоптики поделились общим предварительным прогнозом на первый месяц зимы.

Также метеорологи подвели итоги погодных условий в течение первой декады ноября 2025 года в разных регионах и рассказали, как они повлияли на рост и развитие озимых культур.

А еще стоит узнать, какие климатические тенденции вызывают наибольшее беспокойство у ученых, что происходит с погодой в Антарктиде и может ли таяние ледников представлять угрозу для Украины.

