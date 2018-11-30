ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Синоптики попереджають про погіршення погоди на півдні та сході України

Новини » Суспільство    30.11.2018 - 08:29
Синоптики попереджають про погіршення погоди на півдні та сході України
Ілюстративне фото (facebook.com/Odessavfoto)

У південних і східних областях очікуються сильний вітер і снігопади

У південних і східних областях України 30 листопада та 1 грудня очікуються сильний вітер і снігопади, в Приазов'ї можливі хуртовини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних інтерв'ю.

Повідомляється, що 30 листопада в південних і східних областях очікуються пориви вітру 15-20 м/с, в Приазов'ї місцями 25-28 м/с. Завтра у східних, центральних, південних областях місцями сильний сніг, вночі у Приазов'ї та східних областях пориви вітру 15-20 м/с, хуртовина.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві очікується ожеледиця. Сьогодні у столиці мінлива хмарність, вітер східний, 5-10 м/с. Опадів не очікується, температура вночі від -10 до -12, вдень від -5 до -7. Для попередження травматизму та аварійних ситуацій закликають киян бути обережними, пересуваючись по місту. Водіям рекомендують дотримувати дистанцію на дорогах.

Крім того, як раніше писав Styler, в Чорному і Азовському морях у зв'язку зі штормовим вітром також ситуація буде складною. За прогнозом синоптиків, у п'ятницю ввечері, 30 листопада, і в суботу, 1 грудня, така метеоситуація також прогнозується на півдні України і в східних областях - на Лівобережжі.

 

Погода на сьогодні: в Україні місцями сніг, температура від +2 до -10
Новини України ГідрометцентрДСНСветерСнігопад
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся