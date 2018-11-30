Синоптики попереджають про погіршення погоди на півдні та сході України

Ілюстративне фото (facebook.com/Odessavfoto)

У південних і східних областях очікуються сильний вітер і снігопади

У південних і східних областях України 30 листопада та 1 грудня очікуються сильний вітер і снігопади, в Приазов'ї можливі хуртовини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних інтерв'ю.

Повідомляється, що 30 листопада в південних і східних областях очікуються пориви вітру 15-20 м/с, в Приазов'ї місцями 25-28 м/с. Завтра у східних, центральних, південних областях місцями сильний сніг, вночі у Приазов'ї та східних областях пориви вітру 15-20 м/с, хуртовина.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві очікується ожеледиця. Сьогодні у столиці мінлива хмарність, вітер східний, 5-10 м/с. Опадів не очікується, температура вночі від -10 до -12, вдень від -5 до -7. Для попередження травматизму та аварійних ситуацій закликають киян бути обережними, пересуваючись по місту. Водіям рекомендують дотримувати дистанцію на дорогах.

Крім того, як раніше писав Styler, в Чорному і Азовському морях у зв'язку зі штормовим вітром також ситуація буде складною. За прогнозом синоптиків, у п'ятницю ввечері, 30 листопада, і в суботу, 1 грудня, така метеоситуація також прогнозується на півдні України і в східних областях - на Лівобережжі.