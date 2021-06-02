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Синоптики попереджають про небезпечні нічні зливи: список областей

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Середа 02 червня 2021 13:28
Синоптики попереджають про небезпечні нічні зливи: список областей Фото: вночі в Україні прогнозують зливи (УНІАН)
Автор: Инна Собора

Вночі у низці східних та південних областей погіршиться погода. Синоптики прогнозують значні дощі.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

Так, зливи прогнозують у Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Харківській та Луганській областях.

Там дощі почнуться після 21:00 сьогодні ввечері і йтимуть до 9-ї ранку. Очікується, що кількість опадів становитиме 15-49 мм за 12 годин і менше.

У цих областях оголошений І рівень небезпечності (жовтий). Це означає, погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Рекомендується зберігати підвищену уважність та обережність, слідкувати за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов.

РБК-Україна писало, що сьогодні, 2 червня погодні умови погіршаться у східній, центральній та південній частині України.

Нагадаємо, що сьогодні в Україні через пориви вітру і грозу знеструмлені 50 населених пунктів. Внаслідок чого спрацювали системи автоматичного захисту ЛЕП.

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