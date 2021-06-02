Синоптики попереджають про небезпечні нічні зливи: список областей

Так, зливи прогнозують у Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Харківській та Луганській областях.

Там дощі почнуться після 21:00 сьогодні ввечері і йтимуть до 9-ї ранку. Очікується, що кількість опадів становитиме 15-49 мм за 12 годин і менше.

У цих областях оголошений І рівень небезпечності (жовтий). Це означає, погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Рекомендується зберігати підвищену уважність та обережність, слідкувати за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов.