Карпати засипає снігом за день до початку літа. На заході та півдні йдуть дощі

За день до початку літа в Україні продовжує лишатись холодна погода. У Карпатському регіоні йде сніг, а в інших областях - дощі.

Зазначимо, що на сайті УкрГідрометцентру вказано, що сьогодні йдуть дощі в Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Закарпатській, Одеській, Миколаїській та Херсонській областях.

Сьогодні зранку на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, падає сніг . Видимість обмежена до 50 метрів. Вітер північно-східній 8-10 м/с. Температура повітря 0 градусів.

Нагадаємо, сьогодні сильні зливи у західних областях України. Через це можливі підтоплення у цих регіонах.

Зазначимо, синоптики розповіли, коли в Україну прийде довгоочікуване потепління.

Крім того, погода в червні в Україні очікується не найсприятливіша. Перший місяць літа буде дощовим, можливі сильні грози.