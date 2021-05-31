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Карпати засипає снігом за день до початку літа. На заході та півдні йдуть дощі

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Карпати, Понеділок 31 травня 2021 10:31
Карпати засипає снігом за день до початку літа. На заході та півдні йдуть дощі Фото: в Карпатах падає сніг (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Анастасія Рокитна

За день до початку літа в Україні продовжує лишатись холодна погода. У Карпатському регіоні йде сніг, а в інших областях - дощі.

Про це повідомляє прес-центр Чорногірського гірсько пошуково-рятувального поста.

Сьогодні зранку на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, падає сніг. Видимість обмежена до 50 метрів. Вітер північно-східній 8-10 м/с. Температура повітря 0 градусів.

Карпати засипає снігом за день до початку літа. На заході та півдні йдуть дощіФото: в Карпатах падає сніг (facebook.com/chornogora.rescue112)

Зазначимо, що на сайті УкрГідрометцентру вказано, що сьогодні йдуть дощі в Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Закарпатській, Одеській, Миколаїській та Херсонській областях.

Нагадаємо, сьогодні сильні зливи у західних областях України. Через це можливі підтоплення у цих регіонах.

Зазначимо, синоптики розповіли, коли в Україну прийде довгоочікуване потепління.

Крім того, погода в червні в Україні очікується не найсприятливіша. Перший місяць літа буде дощовим, можливі сильні грози.

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