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У Карпатах створять новий національний природний парк

Київ, Понеділок 30 листопада 2020 18:54
У Карпатах створять новий національний природний парк
Фото: Карпати (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

На території Карпатських гір створять новий національний природний парк, який отримав назву "Королівські Бескиди". Відповідний указ 30 листопада підписав президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомляє Офіс президента.

Природний парк буде створено у Львівській області на майже 9 тисячах гектарів комунальних земель, які підпорядковані Старосамбірському дочірньому лісогосподарському підприємству "Галсільліс".

Тепер Кабінет міністрів має забезпечити затвердження протягом шести місяців положення про національний природний парк "Королівські Бескиди". Також уряд має передбачити у державному бюджеті на 2021 рік кошти для функціонування нацпарку.

"Документ спрямований на збереження, відтворення, ефективне використання природних комплексів Українських Карпат, які мають особливу природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну, наукову, освітню та естетичну цінність", - пояснили в ОП.

Нагадаємо, у січні 2019 року Кабмін схвалив створення національного природного парку "Кам'янська Січ". Нацпарк створили на території Херсонської області.

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