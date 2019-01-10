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Уряд схвалив створення природного парку в Херсонській області

Новини » Суспільство    10.01.2019 - 13:17
Уряд схвалив створення природного парку в Херсонській області
Фото: "Кам'янська січ" (Wikipedia.org)

"Кам'янська Січ" отримає статус природного парку

Кабінет міністрів України схвалив створення національного природного парку "Кам'янська Січ" в Херсонській області. Відповідне рішення є в розпорядженні РБК-Україна.

Указом президента пропонується створити парк "Кам'янська Січ" на території Бериславського району Херсонської області. Територія парку охоплюватиме понад 12 тис. гектарів земель державної власності. Кабінету міністрів також доручено протягом півроку затвердити положення про парк; до кінця 2021 року вирішити питання надання у постійне користування "Кам'янської Січі" 6 тис. гектарів землі, в тому числі з вилученням у землекористувачів і розробкою проекту землеустрою.

Передбачається, що створення парку створить додаткові робочі місця, а також дозволить знизити кількість незаконної вирубки, звалищ та інших порушень природоохоронного законодавства.

 

Фото: проект указу президента

Нагадаємо, в листопаді 2018 року Почаївську лавру повернули до складу Кременецько-Почаївського заповідника. Зокрема, уряд скасував державну реєстрацію прав УПЦ Московського патріархату на споруди Почаївської лаври.

 

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