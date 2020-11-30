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В Карпатах создадут новый национальный природный парк

Киев, Понедельник 30 ноября 2020 18:54
В Карпатах создадут новый национальный природный парк
Фото: Карпаты (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

На территории Карпатских гор создадут новый национальный природный парк, который получил название "Королевские Бескиды". Соответствующий указ 30 ноября подписал президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает Офис президента.

Природный парк будет создан во Львовской области на почти 9 тысячах гектаров коммунальных земель, которые подчинены Старосамборскому дочернему лесохозяйственному предприятию "Галсельлес".

Теперь Кабинет министров должен обеспечить утверждение в течение шести месяцев положения о национальном природном парке "Королевские Бескиды". Также правительство должно предусмотреть в государственном бюджете на 2021 год средства для функционирования нацпарка.

"Документ направлен на сохранение, воспроизводство, эффективное использование природных комплексов Украинских Карпат, которые имеют особую природоохранную, оздоровительную, историко-культурную, научную, образовательную и эстетическую ценность", - пояснили в ОП.

Напомним, в январе 2019 года Кабмин одобрил создание национального природного парка "Каменская Сечь". Нацпарк создали на территории Херсонской области.

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