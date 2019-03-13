У Карпатах зберігається значна лавинна небезпека

Лавинна небезпечність очікується протягом 13-14 березня

Снеголавинная опасность в горных районах Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохранится 13 марта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Снеголавинная ситуация в Украинских Карпатах.

Как отмечается, умеренная снеголавинная опасность (2 уровень) будет сохраняться 13-14 марта на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

Кроме того, низкая снеголавинная опасность (1 уровень) будет сохраняться 13-14 марта в горах Львовской и Черновицкой областей.

Напомним, вчера 12 марта на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей предупреждали о значительную сніголавинну опасность (3 уровень).

РБК-Украина писало, завтра, 13 марта, ожидается днем +4+8 градусов, в Одесской, Черновицкой и Закарпатской областях до +9+11 градусов. Ветер завтра будет южного направления, 5-10 м/с, на Западе возможны порывы до 15 м/сек.

Ранее сообщалось, что в выходные 16-17 марта и в понедельник 18 марта в Киеве ожидается до +12+18 градусов.