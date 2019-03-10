У Карпатах очікується значна лавинна небезпека

Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Сходження лавин очікується у Закарпатській та Івано-Франківській області

У період з 10 по 11 березня у гірських районах Закарпатської та Івано-Франківської області можливе сходження снігових лавин. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, 10-11 березня у зв’язку зi снігопадом та хуртовиною у горах східної частини Закарпатської і у горах Івано-Франківської областей оголошена висока сніголавинна небезпека (4 рiвень).

Крім того, у західних та центральних районах Закарпатської області утримається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у період з 10 по 12 березня 2019 на річках західних областей України очікується підвищення рівня води. Рівень води місцями підніметься на 1,5 метра.

Крім того, 10 березня, на території України оголошено штормове попередження. Протягом доби пориви вітру у західних областях країни досягатимуть 25-28 м/с, на решті території країни очікуються вітри зі швидкістю 15-20 м/с (2 рівень небезпечності, помаранчевий).

Додамо, у Запорізькій області тимчасово не працюють номери екстрених служб "101", "102", "103" та "112" з мобільних операторів Vodafon та Kyivstar. Наразі екстрені номери доступні зі стаціонарних телефонів або з мобільного оператора LifeCell