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У Карпатах очікується значна лавинна небезпека

Новини » Суспільство    12.03.2019 - 12:03
У Карпатах очікується значна лавинна небезпека
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Туристів закликають утриматися від походів на високогір'я

Сніголавинна небезпека у гірських районах Закарпатської та Івано-Франківської областей збережеться 12 березня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах.

Як зазначається, значна сніголавинна небезпека (3 рівень) очікується 12 березня на високогір’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей. Там можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Туристів закликають утриматися від походів на високогір'я.

Крім того, помірна сніголавинна небезпека (2 рівень) очікується 13 березня на високогір’ї Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Також повідомляється, що низька сніголавинна небезпека (1 рівень) зберігається 12-13 березня у горах Львівської та Чернівецької областей.

У Карпатах очікується значна лавинна небезпека

РБК-Україна писало, що у період з 10 по 11 березня у гірських районах Закарпатської та Івано-Франківської області рятувальники попереджали про можливе сходження снігових лавин.

Нагадаємо, днями на горі Пожижевська у Карпатах випало до 80 сантиметрів снігу.

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