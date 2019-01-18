У Закарпатській області відновили рух після сходження лавини

Ілюстративне фото (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

Рух в районі села Ділове відновили з 08:00

У Рахівському районі Закарпатської області відновили рух транспорту по дорозі Н-09 після сходження лавини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтодор".

Повідомляється, що сьогодні близько 04:00 на дорозі Н-09 Мукачево - Івано-Франківськ - Рогатин - Львів зійшла лавина, яка повністю перекрила рух транспорту. З 06:20 рух транспорту відновлено по одній смузі, з 08:00 відновлено рух обома смугами.

"Наслідки сходження снігової лавини ліквідовано повністю. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

В "Укравтодорі" також додали, що в гірських районах Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської областей зберігається небезпека сходу снігових лавин.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Закарпатській області лавина заблокувала трасу. Висота снігу на ділянці дороги сягала близько 2 м.

Відзначимо, в Україні сьогодні очікується посилення вітру до +8. За даними синоптиків, істотних опадів не очікується. У той же час на Закарпатті та Прикарпатті можливий мокрий сніг і дощ, місцями очікується налипання мокрого снігу та ожеледь.