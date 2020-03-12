У Карпатах можуть зійти лавини через хуртовини та відлигу

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Оголошено третій рівень небезпеки

Сьогодні, 12 березня, у Карпатах через ускладнення погодних умов можливе сходження снігових лавин. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними синоптиків, сьогодні у горах Закарпатської та Івано-Франківської областей очікується значна небезпека сходження лавин у зв'язку з хуртовинами та відлигою. Синоптики оголосили 3 рівень сніголавинної небезпеки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Альпах сталося сходження двох лавин у регіонах Дахштайн та Карінтія. В результаті сходження лавин загинули 6 людей, п'ятеро з них були громадянами Чехії. Перша лавина мала ширину від 150 до 200 метрів і була завдовжки близько 400 метрів.

Також РБК-Україна писало, що на архіпелазі Шпіцберген у Норвегії внаслідок сходу сніжної лавини біля льодовика Фричтов загинули двоє громадян Німеччини. Біля льодовика також зникли безвісти дві людини, які брали участь в організованому російською компанією турі.

Крім того, у Грузії після сходження снігової лавини на горі Тетнульди зник український турист. В районі сходження лавини перебували четверо туристів з Чехії та турист з України.