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В Альпах в результаті сходження лавини загинули 6 людей

Новини » Надзвичайні події     09.03.2020 - 09:02
В Альпах в результаті сходження лавини загинули 6 людей
Ілюстративне фото (wikimedia.org dahu1)

П'ятеро загиблих були громадянами Чехії

В результаті сходження двох лавин у австрійських Альпах загинули шість туристів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на BBC.

Повідомляється, що п'ять загиблих були громадянами Чехії. Серед них двоє чоловіків і три жінки. Вони загинули через лавину в гірському регіоні Дахштайн, приблизно в 80 км на південний схід від Зальцбурга.

Жертвою іншої лавини виявився 33-річний поліцейський. Він загинув у південній частині Карінтії, коли проходив навчання.

Голова провінційної гірничорятувальної служби Крістоф Преймсбергер поінформував, що перша лавина мала ширину від 150 до 200 метрів і завдовжки близько 400 метрів.

Нагадаємо, на норвезькому архіпелазі Шпіцберген в результаті сходу сніжної лавини біля льодовика загинули двоє громадян Німеччини. Біля льодовика Фричтов також пропали безвісти дві людини, які брали участь у турі, організованому російською фірмою Arctic Travel Company Grumant.

Також у Грузії після сходження снігової лавини на горі Тетнульди пропав український турист. В районі сходження лавини виявилися четверо туристів з Чехії та турист з України, місце знаходження останнього невідомо.

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