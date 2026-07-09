Грозы и ливни не отступают? К какой погоде готовиться украинцам 10 июля
Сезон летних гроз может нравиться не всем. Однако в пятницу, 10 июля, в Украине будет преобладать именно влажная воздушная масса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Главное:
- Особенности погоды: 10 июля в Украине будет преобладать влажная воздушная масса - дожди вероятны почти везде, местами с грозами и сильными ливнями.
- Температурные показатели: днем по Украине ожидается в среднем +19...+23°С, в западных областях +17...+22°С, а на востоке воздух прогреется до +25...+28°С.
- Прогноз для Киева: в столице в течение пятницы ожидается дождь, кое-где с грозой, температура воздуха днем +20...+22°С.
- Вероятное изменение ситуации: уже на следующей неделе может прийти потепление.
Особенности погоды в Украине 10 июля
Эксперт рассказала, что завтра в Украине будет преобладать влажная воздушная масса. То есть периодические дожди вероятны везде.
Кроме того, по словам Диденко, местами возможны:
- сильные ливни;
- грозы.
"Температура воздуха - все еще сдержанная", - рассказала синоптик.
Так, днем 10 июля столбики термометров могут показывать:
- в среднем по Украине +19...+23°С;
- на востоке +25...+28°С;
- в западных областях +17...+22°С.
Чего ждать от погоды в Украине днем 10 июля (инфографика: РБК-Украина)
К какой погоде готовиться в Киеве
По территории Киева 10 июля, по информации Диденко, также пройдет дождь. Местами - с грозой.
Температура воздуха в течение дня может составлять +20…+22 градуса по Цельсию.
Между тем, ночью, исходя из графика прогноза погоды по столице от Украинского гидрометеорологического центра, столбики термометров могут подниматься в среднем до +14°С.
График прогноза погоды по Киеву на ближайшие дни от УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)
В заключение Диденко поделилась кратким предварительным (ориентировочным) прогнозом вероятного изменения синоптической ситуации.
"Потеплеет на следующей неделе", - сообщила специалист.
Напомним, ранее мы рассказывали, почему домашний термометр может "врать" и как метеорологи измеряют точную температуру воздуха.
Кроме того, мы объясняли, каким может быть июль в Украине в целом.
Читайте также, как на самом деле работают синоптики и создаются прогнозы погоды.