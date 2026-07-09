Грозы и ливни не отступают? К какой погоде готовиться украинцам 10 июля

Сезон летних гроз может нравиться не всем. Однако в пятницу, 10 июля, в Украине будет преобладать именно влажная воздушная масса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Главное: Особенности погоды : 10 июля в Украине будет преобладать влажная воздушная масса - дожди вероятны почти везде, местами с грозами и сильными ливнями.

: 10 июля в Украине будет преобладать влажная воздушная масса - дожди вероятны почти везде, местами с грозами и сильными ливнями. Температурные показатели : днем по Украине ожидается в среднем +19...+23°С, в западных областях +17...+22°С, а на востоке воздух прогреется до +25...+28°С.

: днем по Украине ожидается в среднем +19...+23°С, в западных областях +17...+22°С, а на востоке воздух прогреется до +25...+28°С. Прогноз для Киева : в столице в течение пятницы ожидается дождь, кое-где с грозой, температура воздуха днем +20...+22°С.

: в столице в течение пятницы ожидается дождь, кое-где с грозой, температура воздуха днем +20...+22°С. Вероятное изменение ситуации: уже на следующей неделе может прийти потепление.

Особенности погоды в Украине 10 июля

Эксперт рассказала, что завтра в Украине будет преобладать влажная воздушная масса. То есть периодические дожди вероятны везде.

Кроме того, по словам Диденко, местами возможны:

сильные ливни;

грозы.

"Температура воздуха - все еще сдержанная", - рассказала синоптик.

Так, днем 10 июля столбики термометров могут показывать:

в среднем по Украине +19...+23°С;

на востоке +25...+28°С;

в западных областях +17...+22°С.

Чего ждать от погоды в Украине днем 10 июля (инфографика: РБК-Украина)

К какой погоде готовиться в Киеве

По территории Киева 10 июля, по информации Диденко, также пройдет дождь. Местами - с грозой.

Температура воздуха в течение дня может составлять +20…+22 градуса по Цельсию.

Между тем, ночью, исходя из графика прогноза погоды по столице от Украинского гидрометеорологического центра, столбики термометров могут подниматься в среднем до +14°С.

График прогноза погоды по Киеву на ближайшие дни от УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

В заключение Диденко поделилась кратким предварительным (ориентировочным) прогнозом вероятного изменения синоптической ситуации.

"Потеплеет на следующей неделе", - сообщила специалист.