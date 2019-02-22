В Карпатах очікується значна сніголавинна небезпека

Очікується 3 рівень сніголавинної небезпеки

В Карпатах сегодня, 22 февраля, ожидается значительное снеголавинная опасность. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Как сообщается, 22 февраля, в результате снегопадов и метелей, в горах Ивано-Франковской и Львовской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Напомним, в Украине 22-24 февраля ожидается ухудшение погодных условий в некоторых областях.

Отметим, согласно сообщению синоптиков, 22 февраля 2019 года на западе и на юге Украины пройдет снег.

В западных, южных, Житомирской, Винницкой, Кировоградской и Донецкой областях умеренный снег (восстановление снежного покрова высотой 1-6 см), местами налипание мокрого снега.

В Карпатах также ожидается снег. Кроме того, ожидается снижение температуры в Украине ночью до -10 градусов, днем до -6.

Ранее сообщалось, что в Украину идет холодный атмосферный фронт.