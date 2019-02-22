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В Україні сьогодні очікується погіршення погодних умов

Новини » Суспільство    22.02.2019 - 08:41
В Україні сьогодні очікується погіршення погодних умов
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У деяких областях очікується налипання мокрого снігу

В Україні 22-24 лютого очікується погіршення погодних умов в деяких областях.  Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

Як повідомляється, 22 лютого у західних,   південних, Житомирській,   Вінницькій,   Кіровоградській   та   Донецькій   областях   помірний   сніг (відновлення  снігового  покриву  висотою  1-6  см),  місцями  налипання  мокрого  снігу,  в  Карпатах  значний  сніг, зниження  температури  в  Україні  вночі  від - 3 до -10,  вдень від 0 до -6;

"23-24  лютого  утримається холодна  без  істотних  опадів  погода  з  температурою  вночі  від - 6 до -12,  вдень від -2 до -7,  у  Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській областях вночі від -12 до -18, вдень від -5 до -10", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, згідно із повідомленням синоптиків, 22 лютого 2019 року на заході і на півдні України пройде сніг.

У західних, південних, Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській та Донецькій областях помірний сніг (відновлення снігового покриву висотою 1-6 см), місцями налипання мокрого снігу.

У Карпатах також очікується сніг. Крім того, очікується зниження температури в Україні вночі до -10 градусів, вдень до -6.

Раніше повідомлялося, що до України йде холодний атмосферний фронт.

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