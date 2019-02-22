В Україні сьогодні очікується погіршення погодних умов

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У деяких областях очікується налипання мокрого снігу

В Україні 22-24 лютого очікується погіршення погодних умов в деяких областях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

Як повідомляється, 22 лютого у західних, південних, Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській та Донецькій областях помірний сніг (відновлення снігового покриву висотою 1-6 см), місцями налипання мокрого снігу, в Карпатах значний сніг, зниження температури в Україні вночі від - 3 до -10, вдень від 0 до -6;

"23-24 лютого утримається холодна без істотних опадів погода з температурою вночі від - 6 до -12, вдень від -2 до -7, у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській областях вночі від -12 до -18, вдень від -5 до -10", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, згідно із повідомленням синоптиків, 22 лютого 2019 року на заході і на півдні України пройде сніг.

У західних, південних, Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській та Донецькій областях помірний сніг (відновлення снігового покриву висотою 1-6 см), місцями налипання мокрого снігу.

У Карпатах також очікується сніг. Крім того, очікується зниження температури в Україні вночі до -10 градусів, вдень до -6.

Раніше повідомлялося, що до України йде холодний атмосферний фронт.