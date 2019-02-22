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Погода на сьогодні: в Україні місцями сніг, вдень до +7

Новини » Суспільство    22.02.2019 - 08:00
Погода на сьогодні: в Україні місцями сніг, вдень до +7
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві вдень від -5 до -7

Погода на сьогодні: 22 лютого 2019 року на заході і на півдні України пройде сніг, в інших областях без опадів, температура повітря підніметься до +7. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході майже у всіх областях пройде сніг, температура повітря вдень від -5 до +1, вночі від -7 до +1. На півночі України без опадів, вдень від -3 до -7, а вночі від -5 до -12. У центрі сніг очікується лише в Дніпропетровській області, вдень від -3 до -6, вночі від -4 до -8.

У східних областях сніг пройде в Донецькій області, температура вдень від -3 до -8, вночі від -5 до -8. На півдні України сніг, вдень від -4 до +2, вночі від -6 до +1. У Криму дощі, вдень від +5 до +7, вночі від +5 до +7.

Погода на сьогодні: в Україні місцями сніг, вдень до +7

Фото: погода в Україні

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 22 лютого без опадів, вдень від -5 до -7, а вночі від -5 до -7, вітер північний, 7-12 м/с.

Погода на сьогодні: в Україні місцями сніг, вдень до +7

Фото: погода в Києві та області

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