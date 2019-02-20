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В Україну йде холодний атмосферний фронт

Новини » Суспільство    20.02.2019 - 11:32
В Україну йде холодний атмосферний фронт
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Холодний атмосферний фронт іде з Польщі

З Польщі через Україну йде холодний атмосферний фронт. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення синоптика Наталки Діденко, опубліковане в Facebook.

За її словами, 20 лютого атмосферний фронт обумовить дощі в західних областях України, на півночі, місцями в центральній частині, ввечері ще в Харківській області.

21 лютого фронт принесе мокрий сніг на схід і північний схід. На решті території завтра, 21 лютого - без істотних опадів, хіба що на Заході буде невеликий дощ.

Синоптик зазначила, що у четвер в Україні почнеться похолодання. Вдень буде близько 0-3 градусів морозу, переважно в північній частині і на сході України. У південній частині та у західних областях очікується близько 3-8 градусів. У Києві 21 лютого опадів не буде, температура до 0-2 градусів морозу. 22, 23, 24 лютого похолодання посилиться до помірних морозів.

В Україну йде холодний атмосферний фронт

Нагадаємо, заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня заявила, що на цьому тижні повернуться сніг і морози, а прохолодна погода в Україні, швидше за все, збережеться до кінця лютого. В Укргідрометцентрі поки не можуть сказати, коли в Україну прийде весна. "Не виключено, що погода з негативними температурними значеннями збережеться і на початку березня", - сказала вона.

Додамо, що метеорологічна зима прийшла в Київ 13 листопада 2018 року. За даними Центральної геофізичної обсерваторії, зима прийшла в столицю на місяць раніше минулорічної.

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