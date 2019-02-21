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Синоптики попередили про похолодання до -18

Новини » Суспільство    21.02.2019 - 15:00
Синоптики попередили про похолодання до -18
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

У Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській областях вночі до -18

У найближчі дні в Україну повернеться морозна погода, в деяких областях відновиться сніговий покрив. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, 22 лютого у західних, південних, Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській та Донецькій областях помірний сніг (відновлення снігового покриву висотою 1-6 см), місцями налипання мокрого снігу. У Карпатах також очікується сніг. Крім того, очікується зниження температури в Україні вночі до -10 градусів, вдень до -6.

23-24 лютого утримається холодна без опадів погода з температурою вночі до -12, вдень до -7. У Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській областях вночі до -18, вдень до -10.

Нагадаємо, в Україні завтра, 22 лютого, в деяких областях очікуються опади у вигляді снігу та снігу з дощем.

Додамо, в Україні 22 лютого очікується погіршення погодних умов. Зокрема, погода погіршиться в західних областях, південній частині, а також у Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській областях та місцями в Черкаській, Дніпропетровській і Донецькій областях.

В деяких областях України завтра очікується сніг Синоптики попереджають про погіршення погоди в Україні
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