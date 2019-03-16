У Карпатах очікується лавинна небезпека

Очікується 3 рівень сніголавинної небезпеки

В период с 16 по 18 марта 2019 в горах Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается значительная снеголавинная опасность. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, в связи с осадками, метелями и с последующей оттепелью 16-17 марта в горах Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Кроме того, в период с 16 по 18 марта 3 уровень снеголавинной опасности ожидается в горах Ивано-Франковской области.

Напомним, ранее сообщалось, что в Пакистане на склоне горы Нанга Парбат поисковый отряд обнаружил тела двух погибших альпинистов - гражданина Великобритании Тома Балларда и гражданина Италии Даниэля Нарди.

Ранее в Кашмире при сходе лавины погибли более 10 человек. Группы спасателей обнаружили семь тел с полицейского поста, который оказался накрыт снежной лавиной в районе тоннеля Джавахар на шоссе Джамму-Сринагар, также во время поисков спасателями были обнаружены еще тела местных жителей, которые оказались под снегом.

Как писало РБК-Украина, в Карпатах сошли две лавины. С восточного склона горы Брецкул сошли две лавины мокрого снега.

Добавим, по прогнозам синоптиков, 16 марта и ночью 17 марта в Украине ожидается ухудшение погоды. Ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с, днем 16 марта в западных областях местами 25-28 м/сек.