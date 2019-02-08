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У Карпатах зійшли дві лавини

Новини » Надзвичайні події    08.02.2019 - 11:40
У Карпатах зійшли дві лавини
Ілюстративне фото (УНІАН)

Зі східного схилу гори Брецкул зійшли дві лавини мокрого снігу

У Карпатах зійшли дві лавини мокрого снігу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління з питань цивільного захисту Ивано-франківської ОДА.

"Зі східного схилу гори Брецкул зійшли дві лавини мокрого снігу. Орієнтовна дата сходу - ніч на 6 лютого. Обсяги - 120 і 330 м куб. Збитків немає", - йдеться в повідомленні відомства.

За даними ОДА, 8 лютого у горах Івано-Франківської області очікується помірна сніголавинна небезпека (2 рівень).

У ДСНС повідомили, що в горах Прикарпаття на початку наступного тижня через відлигу збережеться значна небезпека сніголавинна. Зокрема, 11 лютого в результаті відлигу в горах Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Нагадаємо, 8 лютого 2019 року на території України переважно без опадів, сніг з дощем очікується лише в Криму, температура повітря вдень підніметься до +7. За даними синоптиків, на заході без опадів, температура повітря вдень від +1 до +7, вночі від -2 до -6.

 

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