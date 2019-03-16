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Синоптики попередили про сильний вітер в Україні

Новини » Суспільство    16.03.2019 - 08:25
Синоптики попередили про сильний вітер в Україні
Фото: погода в Україні 16-17 березня погіршиться (pixabay.com)

Погода в Україні погіршиться через сильний вітер

Синоптики попереджають про погіршення погоди в Україні, зокрема, очікуються сильні пориви вітру та значні опади. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

За даними Гідрометцентру, 16 березня і вночі 17 березня в Україні очікуються пориви вітру до 15-20 м/с, вдень 16 квітня в західних областях місцями 25-28 м/с. В Києві та Київській області вдень 16 березня і вночі 17 березня прогнозуються пориви вітру до 15-20 м/с.

Крім того, вночі 16 березня в Закарпатській області та в Карпатах очікуються значні опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Рятувальники оголосили I рівень небезпеки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україну прийде циклон з дощами і штормовим вітром. За прогнозами синоптиків, дощі будуть помірними, очікується вітер західного напрямку з посиленням до штормових значень. У той же час негода обійде східні області, де найближчими днями буде переважно сухо. Температура повітря вночі очікується на позначці від 0 до +4, вдень від +4 до +8, на півдні від +7 до +12.

На вихідних в Україні очікується ускладення погоди
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