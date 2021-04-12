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Дощі і тепло до +20: прогноз погоди на сьогодні

Новость на русском → Київ, Понеділок 12 квітня 2021 08:00
Дощі і тепло до +20: прогноз погоди на сьогодні Фото: в Україні пройдуть дощі (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Погода в Україні 12 квітня буде дощовою і теплою. Місцями стовпчики термометрів піднімуться до +20.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Погода в областях

На заході України без опадів, вдень від +13 до +19, вночі від +3 до +7. Найтепліше буде в Закарпатській, Львівській, Рівненській та Івано-Франківській областях.

На півночі дощі очікуються тільки в Київській області, вдень від +13 до +16, вночі від +3 до +5. У центральних регіонах дощі пройдуть у Черкаській та Дніпропетровській областях, вдень від +13 до +18, вночі від +3 до +7.

На сході дощитиме вдень і вночі, денна температура становитиме від +17 до +20, вночі від +6 до +8. На півдні опади очікуються місцями, вдень від +10 до +16, вночі від +4 до +7.

Дощі і тепло до +20: прогноз погоди на сьогодні

Погода у Києві

У столиці очікується невеликий дощ. Денна температура повітря становитиме від +14 до +16, вночі від +3 до +5. Вітер північно-східний, 7-12 метрів на секунду.

Дощі і тепло до +20: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, за даними синоптиків, з заходу до України прийде атмосферний фронт, який принесе грозові зливи.

А ближче до 20-х чисел квітня буде чергова хвиля похолодання з мокрим снігом. Місцями температура знизиться майже до нуля в денний час, а вночі можливі заморозки. Погодних гойдалок слід чекати вже 14-18 квітня в залежності від регіону.

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