Хуртовини, дощ зі снігом та штормовий вітер: синоптики попередили про погіршення погоди

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Можливе порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць

Погода в Україні в останні дні січня різко погіршилась, оголошено штормове попередження, хуртовини та значний дощ з мокрим снігом. Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Сьогодні по всій Україні оголошено штормове попередження. У зв'язку з цим можливе порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць. Зокрема, у Карпатах можливе припинення руху транспорту на дорогах (ІІ рівень небезпечності).

"30 січня у більшості областей пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах ожеледиця; у Чернігівській та Сумській областях значний мокрий сніг, хуртовини (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.

Синоптики прогнозують, що завтра буде така ж погода, приріст снігового покриву 20-30 см. У західних, північних, Полтавській та Харківській областях мокрий сніг, утворення нестійкого снігового покриву висотою 3-10 см.

По Києву та Київській області 30 січня вночі на дорогах ожеледиця, вранці та вдень пориви вітру 15-20 м/с.

Також в прес-службі "Укравтодору" повідомили, що зранку 30 січня в північних, центральних та західних областях спостерігається сніг, де випало до 7 см. (Полтавська область). В Житомирській, Рівненській, Луганській та Херсонській місцями дощ при плюсовій температурі. Середня температура повітря -1+6.

На перевалах Івашківській, Орявський, Ужоцький, Яблунецький, Вишківський йде невеликий сніг, де випало до 2-4 см., на решті перевалах без опадів. Стан покриття мокре, на Вишківському та Торунському перевалах засніжене.

"На дорогах державного значення виконуються роботи з очистки проїзної частини дороги від снігу та обробки покриття протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів, шляхопроводів, заокруглених ділянок", - додали в "Укравтодорі".

Нагадаємо, вчора синоптики оголошували штормове попередження. Була така ж погода - хуртовина та сильний сніг.

Через сильний вітер та опади без світла лишились населені пункти у таких областях: Полтавська - 201 н.п., Чернігівська - 88 н.п., Сумська - 72 н.п., Кіровоградська - 10 н.п., Донецька - 10 н.п., Черкаська - 8 н.п., Дніпропетровська - 6 н.п. та Запорізька - 2 н.п.

Сьогодні у більшості областей, крім південних, йтиме сніг. Температура повітря коливатиметься від 0 до +2.