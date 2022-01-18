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В Україну йде антициклон Dieter: якою завтра буде погода

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Київ, Вівторок 18 січня 2022 15:14
В Україну йде антициклон Dieter: якою завтра буде погода Фото: в Україну йде антициклон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Синоптики попередили, що в Україну йде антициклон Dieter. Завтра буде спокійна погода, тобто без сильного вітру, але похолодає.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Атмосферні фронти відходять у східному напрямку, і вночі ще трохи на Лівобережжі сніжитиме, але вдень вже переважатиме всюди спокійна погода, зазначили синоптики. Вночі за рахунок прояснень буде дещо морозніше, адже хмари відступлять і приземне тепло швидко вивільнятиметься у навколишній простір.

Якщо детальніше, то завтра буде хмарно з проясненнями. Без опадів, лише вночі на Лівобережжі та в Карпатах невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер північно-західний з переходом у західних та північних областях на південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі -5-10 морозу, вдень від -3 морозу до +2 тепла; в Карпатах та на північному сході країни вночі -9-14, вдень -4-9 морозу.

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