Шквали відійдуть, а мороз посилиться: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 19 січня в Україні негода поступово вщухатиме - вітер послабне, сніжитиме лише місцями. При цьому морози посиляться, вночі місцями до -10.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, погоду сьогодні в Україні формуватиме антициклон Dieter. Тому шквальний вітер відійде, а сніжитиме лише вночі на Лівобережжі та в Карпатах, вдень переважно буде ясно та сухо. На дорогах місцями ожеледиця.

Температура повітря становитиме:

у західних областях вдень від -1 до +2, вночі -4 -8 градусів;

на півночі -1 -7 градусів вдень, а вночі -6 -12;

у східних областях вдень 0 -7, вночі -5 -10 градусів;

на півдні країни від -1 до +2 градусів, а вночі -4 -8;

у центральних областях вдень 0 +2 градуси, вночі -6 -10.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці хмарно з проясненнями, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Стовпчики термометра вдень коливатимуться в межах 0 -2, вночі -6 -8 градусів.