Шквали відійдуть, а мороз посилиться: прогноз погоди на сьогодні
Фото: сьогодні в Україні без шквалів, але морозно (Віталій Носач, РБК-Україна)
Сьогодні, 19 січня в Україні негода поступово вщухатиме - вітер послабне, сніжитиме лише місцями. При цьому морози посиляться, вночі місцями до -10.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
За даними синоптиків, погоду сьогодні в Україні формуватиме антициклон Dieter. Тому шквальний вітер відійде, а сніжитиме лише вночі на Лівобережжі та в Карпатах, вдень переважно буде ясно та сухо. На дорогах місцями ожеледиця.
Температура повітря становитиме:
- у західних областях вдень від -1 до +2, вночі -4 -8 градусів;
- на півночі -1 -7 градусів вдень, а вночі -6 -12;
- у східних областях вдень 0 -7, вночі -5 -10 градусів;
- на півдні країни від -1 до +2 градусів, а вночі -4 -8;
- у центральних областях вдень 0 +2 градуси, вночі -6 -10.
Погода в Києві
Сьогодні в столиці хмарно з проясненнями, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Стовпчики термометра вдень коливатимуться в межах 0 -2, вночі -6 -8 градусів.
Нагадаємо, вчора в Україні через погіршення погоди залишилися без світла 349 населених пунктів.