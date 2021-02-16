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Рятувальники попереджають про значну сніголавинну небезпеку у Карпатах

Новость на русском → Карпати, Вівторок 16 лютого 2021 09:53
Рятувальники попереджають про значну сніголавинну небезпеку у Карпатах Фото: погода в Карпатах (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

У вівторок, 16 лютого, через непогоду у Карпатах існує загроза сходження лавин. Такі данні навів Український гідрометцентр.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"У зв'язку зі снігопадами та хуртовинами, на високогір'ї Iвано-Франкiвської, Закарпатської областей та у горах Львівської області утримається значна сніголавинна небезпека", - йдеться у повідомленні відомства.

Синоптики оголосили третій рівень небезпеки.

Нагадаємо, 16 лютого о 06:00 на Закарпатті відновили пошуки киянина, який заблукав на горі Ґемба. Пошуково-рятувальна операція триває вже третю добу. До операції залучені 56 осіб та 11 одиниць техніки.

Відомо, що в цілому за неділю заблукали в Карпатах 12 туристів і залишилося знайти останнього.

Також РБК-Україна писало, що сьогодні зранку йдуть снігопади у Івано-Франківській, Кіровоградській, Миколаївській, Харківській та Чернівецькій областях. За добу в Кіровоградській області випало 30 сантиметрів снігу.

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