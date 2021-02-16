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В Карпатах вже третю добу шукають заблукалого на горі Ґемба туриста

Новость на русском → Карпати, Вівторок 16 лютого 2021 09:21
В Карпатах вже третю добу шукають заблукалого на горі Ґемба туриста Фото: група рятувальників в горах (ДСНС України)
Автор: РБК-Україна

16 лютого о 06:00 на Закарпатті відновили пошуки киянина, який заблукав на горі Ґемба. Пошуково-рятувальна операція триває вже третю добу.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що до операції залучені 56 осіб та 11 одиниць техніки.

"Від рятувальників залучено 8 гірських пошуково-рятувальних відділень ДСНС Закарпаття, Львівщини та 2-го спеціального центру швидкого реагування м. Дрогобич, а також 3 волонтера", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК Україна, в неділю, 14 лютого, рятувальникам вдалося знайти одного з заблукалих туристів. Його знайшли в районі гори Магура-Жиде, стан чоловіка задовільний.

Пошуки іншого туриста й досі тривають. ДСНСники здійснюють операцію за допомогою вертольота Мі-8.

Відомо, що в цілому за неділю заблукали в Карпатах 12 туристів і залишилося знайти останнього. Вранці 14 лютого в Карпатах зберігалася загроза сходження снігових лавин. Синоптики оголосили третій рівень небезпеки.

З 12 лютого в Україні різко похолодало. Протягом тижня в Україні збережеться морозна погода, місцями очікується сніг.

16 лютого зранку йдуть снігопади у Івано-Франківській, Кіровоградській, Миколаївській, Харківській та Чернівецькій областях. За добу в Кіровоградській області випало 30 сантиметрів снігу.

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