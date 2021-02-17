Снігопад на заході та мороз: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 17 лютого, західні та деякі центральні регіони України вкриють снігопади. Температура повітря в країні вдень буде коливатись від -11 до +1, а вночі стовпчики термометрів опустяться до -23.

Прогноз у всіх областях

За прогнозом синоптиків, сьогодні сніг буде йти у західних регіонах, а також у Житомирській та Вінницькій областях. На решті території України буде мінлива хмарність без опадів.

У західних областях температура повітря вдень очікується від -3 до +1, а вночі вона буде становити від -12 до -6.

У центральних та південних областях температура повітря вдень спостерігатиметься від -11 до -4, а вночі від -23 до -15.

У східних та південних регіонах температура вдень коливатиметься від -9 до -1. Вночі вона буде в межах -19 -10.

Прогноз в Києві

У Києві та області сьогодні без опадів. Температура повітря вдень буде від -10 до -6, а вночі від -21 до -16 градусів.