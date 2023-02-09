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До 20 градусов мороза, но без снега: прогноз погоды на сегодня

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Украина, Четверг 09 февраля 2023 07:00
До 20 градусов мороза, но без снега: прогноз погоды на сегодня Фото: сегодня в Украине будет солнечная, но морозная погода (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Сегодня, 9 февраля, в Украине будет солнечная, но морозная погода. Синоптики предупреждают, что на дорогах ожидается гололедица.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в Украине осадков не ожидается. Погода будет солнечной, а на дорогах местами возможна гололедица.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, в южной части местами порывы 15-20 м/с.

Столбики термометров днем покажут до -5 градусов, а ночью -10 -15 градусов. В Карпатах температура опустится до -15 -20 градусов.

На юге Украины днем от -2 до +3, ночью от -6 до -11 градусов.

До 20 градусов мороза, но без снега: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня малооблачно, снег не прогнозируется. На дорогах возможна гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В столице сегодня днем температура воздуха ожидается в пределах от -1 до -3 градусов, ночью от -10 до -12 градусов.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды в Украине до конца зимы.

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