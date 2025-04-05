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Сырский: на встрече "коалиции решительных" определили шаги, которые бы гарантировали мир в Украине

Украина, Суббота 05 апреля 2025 23:03
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Сырский: на встрече "коалиции решительных" определили шаги, которые бы гарантировали мир в Украине Фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (t.me_landforcesofukraine)
Автор: Карина Левицкая

В переговорах с британскими и французскими представителями Украина обсудила важные шаги для обеспечения безопасности. Отдельное внимание уделили определению путей для достижения мира и стабильности после прекращения боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.

"Принял участие в переговорах с иностранными делегациями во главе с начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом Энтони Радакином и начальником Объединенного штаба Вооруженных сил Французской Республики генералом Тьери Бюркаром", - сообщил Сырский.

По его словам, во время встречи они обсудили дальнейшие шаги для обеспечения безопасности Украины в случае достижения договоренностей о прекращении боевых действий.

Сырский: на встрече &quot;коалиции решительных&quot; определили шаги, которые бы гарантировали мир в Украине

"В ходе переговоров совместно определили шаги, которые бы смогли гарантировать устойчивый справедливый мир в Украине. Вместе с главнокомандующими вооруженных сил Великобритании и Франции согласовали общее видение путей достижения и обеспечения долговременной безопасности как Украины, так и всей Европы", - добавил главнокомандующий.

Сырский рассказал, что рабочие визиты в Украину главнокомандующих вооруженных сил государств-лидеров "коалиции желающих" продемонстрировали непоколебимую решимость союзников объединяться для сохранения существующей архитектуры мировой безопасности.

"Коалиция решительных"

Напомним, что на этой неделе в Киеве состоялась важная встреча "коалиции решительных", в которую входят европейские страны, готовые оказать военную поддержку Украине. В мероприятии приняли участие начальники штабов вооруженных сил Франции и Британии, а также главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

РБК-Украина также писало, что украинский президент Владимир Зеленский в свою очередь поделился деталями того, как прошла встреча "коалиции решительных" в Киеве.

Известно, что во время встречи обсуждались ключевые аспекты поддержки Вооруженных сил Украины. Особое внимание уделили вопросам гарантий безопасности, которые могут быть предоставлены после достижения режима прекращения огня.

Подробно о том, что такое "коалиция решительных" - читайте в материале РБК-Украина.

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