Коли Карла III оголосять королем Великої Британії: The Times назвала дату

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times .

Він стане новим правителем держави згідно з порядком престолонаслідування.

Зазначимо, що Букінгемський палац вже сьогодні назвав 73-річного сина королеви Єлизавети II королем.

Нагадаємо, сьогодні, 8 вересня, королева Єлизавета II померла у віці 96 років. До самої смерті вона виконувала обов'язки монарха Великобританії і королівств Співдружності.

Єлизавета II почала процедуру передачу королівських повноважень своєму синові принцу Чарльзу ще в липні 2022 року. Її обов'язками до останнього дня залишалися: відкриття парламенту, призначення прем'єра, державні візити.

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