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Карантин в Україні: "жовтих" областей стало менше, під загрозою локдауну - 13

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Київ, Вівторок 08 лютого 2022 08:50
Карантин в Україні: "жовтих" областей стало менше, під загрозою локдауну - 13 Фото: в Україні скоротили "жовту" зону (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

"Жовта" зона карантину знову скоротилась. Дніпропетровська область перейшла в "помаранчеву" зону.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.

В "жовтій" зоні карантину перебувають Полтавська, Кіровоградська та Запорізька області. У "червоній" - Івано-Франківська та Рівненська області.

Під загрозою введення локдауну (переходу в "червону" зону) такі "помаранчеві" області:

  1. Вінницька,
  2. Волинська,
  3. Донецька,
  4. Житомирська,
  5. Закарпатська,
  6. Луганська,
  7. Львівська,
  8. Миколаївська,
  9. Одеська,
  10. Сумська,
  11. Хмельницька,
  12. Черкаська,
  13. Чернігівська.

Карантин в Україні: &quot;жовтих&quot; областей стало менше, під загрозою локдауну - 13

Нагадаємо, УкрГідрометцентр прогнозує сьогодні хмарну, але теплу погоду.

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