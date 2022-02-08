Карантин в Україні: "жовтих" областей стало менше, під загрозою локдауну - 13
Фото: в Україні скоротили "жовту" зону (Віталій Носач, РБК-Україна)
"Жовта" зона карантину знову скоротилась. Дніпропетровська область перейшла в "помаранчеву" зону.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.
В "жовтій" зоні карантину перебувають Полтавська, Кіровоградська та Запорізька області. У "червоній" - Івано-Франківська та Рівненська області.
Під загрозою введення локдауну (переходу в "червону" зону) такі "помаранчеві" області:
- Вінницька,
- Волинська,
- Донецька,
- Житомирська,
- Закарпатська,
- Луганська,
- Львівська,
- Миколаївська,
- Одеська,
- Сумська,
- Хмельницька,
- Черкаська,
- Чернігівська.