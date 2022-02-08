Карантин в Украине: "желтых" областей стало меньше, под угрозой локдауна - 13
Фото: в Украине сократили "желтую" зону (Виталий Носач, РБК-Украина)
"Желтая" зона карантина снова сократилась. Днепропетровская область перешла в "оранжевую" зону.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.
В "желтой" зоне карантина находятся Полтавская, Кировоградская и Запорожская области. В "красной" - Ивано-Франковская и Ровенская области.
Под угрозой введения локдауна (перехода в "красную" зону) такие "оранжевые" области:
- Винницкая,
- Волынская,
- Донецкая,
- Житомирская,
- Закарпатская,
- Луганская,
- Львовская,
- Николаевская,
- Одесская,
- Сумская,
- Хмельницкая,
- Черкасская,
- Черниговская.