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Карантин в Украине: "желтых" областей стало меньше, под угрозой локдауна - 13

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Киев, Вторник 08 февраля 2022 08:50
Карантин в Украине: "желтых" областей стало меньше, под угрозой локдауна - 13 Фото: в Украине сократили "желтую" зону (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

"Желтая" зона карантина снова сократилась. Днепропетровская область перешла в "оранжевую" зону.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.

В "желтой" зоне карантина находятся Полтавская, Кировоградская и Запорожская области. В "красной" - Ивано-Франковская и Ровенская области.

Под угрозой введения локдауна (перехода в "красную" зону) такие "оранжевые" области:

  1. Винницкая,
  2. Волынская,
  3. Донецкая,
  4. Житомирская,
  5. Закарпатская,
  6. Луганская,
  7. Львовская,
  8. Николаевская,
  9. Одесская,
  10. Сумская,
  11. Хмельницкая,
  12. Черкасская,
  13. Черниговская.

Карантин в Украине: &quot;желтых&quot; областей стало меньше, под угрозой локдауна - 13

Напомним, УкрГидрометцентр прогнозирует сегодня облачную, но теплую погоду.

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