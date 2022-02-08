Дощі і потепління: прогноз погоди на сьогодні
Фото: в Україні сьогодні потеплішає (GettyImages)
УкрГідрометцентр прогнозує сьогодні хмарну, але теплу погоду. Температура повітря буде коливатись від -1 до +5.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.
Прогноз у всіх областях
Дощі прогнозують у східни та південних областях. Сніг з дощем буде на заході країни. Температура повітря складе:
- на заході вдень 0+3, а вночі -2+2,
- на півночі вдень 0+2, а вночі -1+2,
- на сході вдень +2+4, а вночі 0+2,
- на півдні вдень +3+5, а вночі +3+5,
- у центрі вдень -1+4, а вночі -1+3.
Прогноз у Києві
У Києві сьогодні хмарно. Температура повітря вдень складе -1+1, так само вночі.