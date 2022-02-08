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Дощі і потепління: прогноз погоди на сьогодні

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Київ, Вівторок 08 лютого 2022 06:00
Дощі і потепління: прогноз погоди на сьогодні Фото: в Україні сьогодні потеплішає (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

УкрГідрометцентр прогнозує сьогодні хмарну, але теплу погоду. Температура повітря буде коливатись від -1 до +5.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

Дощі прогнозують у східни та південних областях. Сніг з дощем буде на заході країни. Температура повітря складе:

  • на заході вдень 0+3, а вночі -2+2,
  • на півночі вдень 0+2, а вночі -1+2,
  • на сході вдень +2+4, а вночі 0+2,
  • на півдні вдень +3+5, а вночі +3+5,
  • у центрі вдень -1+4, а вночі -1+3.

Дощі і потепління: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні хмарно. Температура повітря вдень складе -1+1, так само вночі.

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