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Карантин в Украине: СБУ разоблачила более 150 человек на распространении фейков

Новости » Коронавирус     13.04.2020 - 13:03
Карантин в Украине: СБУ разоблачила более 150 человек на распространении фейков
Иллюстративное фото (ssu.gov.ua)

СБУ также заблокировала более 2 тысяч соответствующих интернет-сообществ

Во время карантина в Украине Служба безопасности Украины (СБУ) выявила 154 агитатора, которые распространяли фейки о коронавирусе. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

СБУ также заблокировала более 2 тыс. соответствующих интернет-сообществ с общей аудиторией более 700 тыс. подписчиков. В службе анализируют интернет-контент подобной тематики, который в основном распространяется из российского информационного пространства. Он направлен на создание искусственной паники или содержит призывы к нарушению условий карантина.

В частности, служба уже установила 8 интернет-агитаторов, которые целенаправленно действовали по заданию российской стороны. Такие агитаторы работали в Одессе, Днепре, Львове, Херсоне и Киеве. В отношении них следователи СБУ начали уголовное производство по статьям 109 и 110 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, Служба безопасности Украины в Николаевской области выявила грубые нарушения во время лабораторной проверки образцов пациентов с подозрением на коронавирус.

РБК-Украина писало, что в Николаевской области находилась проверка Министерства здравоохранения во главе с главным государственным санитарным врачом Виктором Ляшко.

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