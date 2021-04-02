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Карантин в Україні потрібно вводити на 3-4 тижні, - імунолог

Автор: Ігор Литвиненко

В Україні необхідно вводити локдаун на 3-4 тижні. Саме такий термін дозволить перервати ланцюг передачі захворювання.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив викладач Школи охорони здоров'я НаУКМА Володимир Курпіта.

За його словами, згідно з епідеміології, карантин необхідно вводити на строк не менше двох інкубаційних періодів.

"Зараз карантин, якби це був справжній карантин і припинення діяльності, повинен тривати десь 3-4 тижні. Після цього повинно було бути поступове відновлення роботи громадських місць", - заявив Курпіта.

Експерт зазначив, що це не означає, що такий карантин буде вводити лише раз.

"З великою ймовірністю такі випадки потрібно буде повторювати з якоюсь певною регулярністю, коли буде відбуватися підвищення захворюваності", - додав імунолог.

Він вважає, що влада трохи затягує з оголошенням національного локдауну.

"Треба діяти наперед, як це роблять у Польщі, Німеччині, Франції, де оголошено тотальні національні карантини", - заявив Курпіта.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксували одразу два антирекорди з COVID-19. Підтвердили 19 893 нових випадку, а також 433 смертей.

Зазначимо, у Києві з 5 по 16 квітня посилюють карантин - громадський транспорт буде доступний лише за спецперепустками. При цьому столична влада не виключає, що локдаун в столиці може бути продовжений і після 16 квітня.

Раніше РБК-Украина писало, що влада розглядає можливість посилення карантинних обмежень на національному рівні. Але вводити комендантську годину поки не планують.

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