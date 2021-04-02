Карантин в Украине нужно вводить на 3-4 недели, - иммунолог

По его словам, согласно эпидемиологии, карантин необходимо вводить на срок не менее двух инкубационных периодов.

"Сейчас карантин, если бы это был настоящий карантин и прекращение деятельности, должен длиться где-то 3-4 недели. После этого должно было быть постепенное восстановление работы общественных мест", - заявил Курпита.

Эксперт отметил, что это не означает, что такой карантин будет вводить лишь раз.

"С большой вероятностью такие случаи нужно будет повторять с какой-то определенной регулярностью, когда будет происходить повышение заболеваемости", - добавил иммунолог.

Он считает, что власть немного затягивает с объявлением национального локдауна.

"Надо действовать заранее, как это делают в Польше, Германии, Франции, где объявлены тотальные национальные карантины", - заявил Курпита.